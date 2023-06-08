Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adnan Gündüz (33) idaresindeki 60 DZ 755 plakalı otomobil, Yavşanlı Kavşağı'nda Burhan Çağrıl'ın (22) kullandığı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerle kamyonette bulunan Dürdane Çağrıl (59), Muhammed Emir Çağrıl (11), Selahattin Çağrıl (66) ve Sevim Ayhan (49) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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