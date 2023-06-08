Niksar'da motosiklet uygulaması yapıldı

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TOKAT (AA) -Tokat'ın Niksar ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede ring ve sabit şekilde motosiklet uygulaması yapıldı.

Uygulamada 18 motosiklet kontrol edildi, hatalı görülen sürücülere toplam 5 bin 15 lira para cezası verildi, 3 motosiklet de trafikten men edildi.







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