Niksar'da motosiklet uygulaması yapıldı

TOKAT (AA) -Tokat'ın Niksar ilçesinde motosiklet uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede ring ve sabit şekilde motosiklet uygulaması yapıldı.
Uygulamada 18 motosiklet kontrol edildi, hatalı görülen sürücülere toplam 5 bin 15 lira para cezası verildi, 3 motosiklet de trafikten men edildi.
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