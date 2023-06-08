Tokat'ta "50 çocuk, 50 fidan, 50 hayat" fidan dikim etkinliği düzenlendi

TOKAT (AA) - Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından "50 çocuk, 50 fidan, 50 hayat" sloganıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı doğrultusunda hazırlanan "Onbeşlilerin izinde geleceğe atılan adımlar" projesi kapsamında 6-11 yaş aralığındaki 50 çocuk fidan dikti.
Proje ile çocuklarda çevre ve doğa bilinci oluşturmak, ormanların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, öğrencileri ağaçlandırma faaliyetlerine teşvik etmek amaçlanıyor.
Çocuklara hediyeler verilmesiyle son bulan etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı katıldı.