Yeşilyurt'ta anaokulu öğrencilerinden yıl sonu sergisi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Şehit Ali Gülhan Anaokulu'nda öğrenciler tarafından yapılan el becerisi eserlerinin sergisi açıldı.

Şehit Ali Gülhan Anaokulu yıl sonu sergisinin açılışına Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ar ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Osman İçten katıldı.

Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları el becerileri ile materyallerin bulunduğu sergi, beğeni kazandı.



Cebeci, öğrencilerin özellikle atık malzemelerden yaptıkları materyallerin çok güzel olduğunu belirterek, ailelerine ve öğretmenlerine katkılarından dolayı teşekkür etti.





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