Başçiftlik'te deprem yönetmeliğine uygun yapılan iki okul binasından biri tamamlandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılan iki okul binasından birinin yapımı tamamlandı.



İlçede geçen yıl deprem yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle iki okul binasının yıkımına, bir okulun da güçlendirilmesine karar verilmesinin ardından çalışma başlatılmıştı.



İlçe merkezinde Başçiftlik Anadolu Lisesi ve Hatipli Ortaokulu binaları yıkıldı, Başçiftlik Ortaokulu binasında da güçlendirme çalışması yapıldı.



Yürütülen çalışmalar sonucu Hatipli Ortaokulu binası tamamlandı, Başçiftlik Anadolu Lisesi inşaatına da başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, önümüzdeki günlerde Hatipli Ortaokulu'nda çevre düzenlenme çalışması yapılacağını belirterek, "2023-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz yeni okullarında eğitimlerine devam edecek. Lise binası inşaatı da başladı. Temennimiz önümüzdeki yıl öğrencilerimizi yeni dersliklerinde görmek." dedi.​​​​​​​



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