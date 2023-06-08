Tokat'ta İngilizce öğretimi çalıştayı yapılıyor

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından, "Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı ve Öğretmen Atölyelerinin Açılışı" programı gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Eğitim Fakültesi ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen programa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile birlikte müdür yardımcıları, akademisyenler ve öğretmenler katıldı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ada, yaptığı açılış konuşmasında iki gün sürecek çalıştay hakkında bilgiler aktardı.



Çalıştayın, "Genç Öğrenenler" temasıyla yapıldığını ifade eden Ada, ülkede ikinci sınıfta İngilizce öğretiminin 10 yıldır devam ettiğini, bu 10 yıllık süreçte oluşan yeniliklerin çalıştay aracılığıyla ortaya çıkacağını belirtti. Ada, katkılarından dolayı öğretim üyelerine ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, ülkelerin en önemli faaliyet alanının eğitim olduğunu ve öğretmenlerin kendini geliştirmesini çok önemsediğini ifade etti.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile işbirliklerini yaygınlaştırdıklarını söyleyen Özdemir, bu işbirliklerinin oldukça anlamlı olduğunu vurguladı. Çalıştay kapsamında ortaya konacak çözüm önerilerinin önemine değinen İl Müdürü Özdemir buradan çıkan sonuçların yabancı dil eğitimine ve öğrencilere yüksek katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa ev sahipliği yapan TOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ise Eğitim Fakültesi bünyesinde alanında uzman çok iyi araştırmacıların bulunduğunu söyledi.



Şenocak, "Milli Eğitim camiasına katkıda bulunmaya istekliyiz. Üniversitemizde Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen öneriler kapsamında bilimsel araştırmalar yapılıyor ve bu işbirliğimiz artarak devam edecek. Katkılarından ve katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Çalıştayı ve Öğretmen Atölyeleri 9 Haziran'da sona erecek.

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