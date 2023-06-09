Tokat'ta depreme dayanıklı şehir planlamasına başlandı

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TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü personeli ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla depreme hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten "Deprem gerçeğini her zaman göz önünde bulunduralım" başlığıyla yapılan açıklamada, Vali Hatipoğlu başkanlığında depreme hazırlık toplantısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda bulunan şehrin depreme dayanıklı hale getirmek için planlama çalışması olduğu kaydedildi.

Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koordinatör olarak görev yapmıştı.







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