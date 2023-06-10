Tokat'ta iş yerine giren yılan itfaiye tarafından yakalanarak doğaya salındı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

İlçedeki bir işletmenin deposunda çalışanlar, yılan görünce Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine iş yerine giden ekipler, 127 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.



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