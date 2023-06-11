Türkiye'nin yerli otomobili Togg Başçiftlik'te sergilendi

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TOKAT (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Tanıtım için ilçeye getirilen ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sergilenen Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel ve AK Parti İlçe Başkanı Mürsel Şen de aracı inceledi.

İlçe sakinlerinden Keramettin Yavuz, "Togg’u görmek için Tokat merkeze gitmeyi düşünürken Togg ayağımıza geldi. Binmek de nasip oldu, inşallah almak da nasip olur." dedi.





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