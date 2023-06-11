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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı kadın motosikletçilerden "Trafikte biz de varız" mesajı

AA

Tokatlı kadın motosikletçilerden "Trafikte biz de varız" mesajı

TOKAT (AA) - Tokat Kadın Motosikletçiler Kulübü, kent merkezinde sürücülere dağıttıkları broşürle "Trafikte biz de varız" mesajı verdi.

Kulüp üyeleri, kent merkezinde bulunan Tarihi Taşhan'ın önünde yapılan rutin trafik kontrolünde sürücülere farkındalık için broşür dağıttı.

"Trafikte biz de varız" sloganıyla yapılan etkinlikte, sürücülere sinyal ve ayna kullanımı noktasında dikkatli olmaları uyarılarında bulunuldu.

Tokat Kadın Motosikletçiler Kulübü Başkanı Emine Korkmaz, motosiklet kullananların zaman zaman trafikte zor anlar yaşadığını belirterek, "Kulüp üyelerimizle birlikte bugün trafikte farkındalık ve trafikte empati hareketine katılın diye bir broşür dağıtıyoruz. Şu an trafikte bulunan araç sürücülerimizin aynalarını kontrol etmeleri, sinyallerini kontrol etmeleri ve bizi fark etmeleri için böyle bir etkinlik hazırladık. Umarım bu olumlu olur. Trafikte en çok yaşadığımız sıkıntı ise sağ sinyal verip sola dönmeleri. Motosikleti araç olarak görmemeleri, kadın olarak gördüklerinde de bizi sıkıştırıyorlar." dedi.

Etkinlik, trafik denetiminin tamamlanmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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