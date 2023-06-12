Tokat'ta gazi Yurttutar son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT (AA) - Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden Gazi Şükrü Yurttutar (62), son yolculuğuna uğurlandı.
Vatani görevini piyade er olarak yaparken gazi olan ve geçirdiği beyin kanaması nedeniyle önceki hafta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen ve burada hayatını kaybeden Yurttutar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, memleketi Yeşilyurt ilçesine getirildi.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yurttutar, ilçe kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, gazi Yurttutar'ın yakınlarıyla Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Gazi Şükrü Yurttutar'ın 15 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi.