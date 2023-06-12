Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Burak Özgan (29) idaresindeki 10 AEN 658 plakalı otomobil, Uzun Burun mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra ters döndü.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Özgan ile birlikte 1 yaşındaki Aybars, Arife (29) ve Hamiyet Özgan (79) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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