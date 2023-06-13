Niksar heyeti Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu

TOKAT (AA) - Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki teknik heyet, Manisa ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemede gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kelkit Havzası'nın korunması için birçok kurumla ortak çalışma yürüten Niksar Belediyesinde Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindeki teknik heyet, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti.



Bütçesi Avrupa Birliği tarafından karşılanan Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi kapsamında düzenlenen teknik gezide MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Atıksu Arıtma Dairesine bağlı şube müdürleri ve mühendisleriyle atıksu arıtma tesisi gezdirilerek bilgi verdi.



Özcan, Avrupa Birliği ile yürüttükleri arıtma tesisinin birkaç ay içinde faaliyete geçeceğini belirterek, "Öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin deneyimlerinden faydalanmak istedik. Elde ettiğimiz deneyimle Niksar'ımızda faaliyete geçecek tesisimizi en iyi şekilde hizmete açıp, geleceğimize sağlıklı ve yaşanabilir bir Niksar bırakmak istiyoruz. Başarılı bir teknik gezi oldu. Daha önce Fransa'da atıksu arıtma tesisi gezmiştik ama Manisa'mızda gülen yüz, tatlı dil, sempati ve samimiyetle karşılandık. Böyle bir fırsatı verdiği için çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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