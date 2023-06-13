Vali Hatipoğlu, Çocuk Kabul Günü'nde çocuklarla buluştu

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TOKAT (AA) - Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çocuk Kabul Günü dolayısıyla çocuklarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Duru Beyza İçmez'in talebi üzerine "Çocuk Kabul Günü" başlatan Vali Hatipoğlu, ilkokul öğrencileriyle Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Çocukların öneri ve taleplerini dile getirdiği Çocuk Kabul Günü, eğlenceli ve renkli anlara sahne oldu. Çocuklarının isteklerinin yerine getirilmesi için talimat veren Hatipoğlu, bugünü başlatan Duru Beyza İçmez ve katılım sağlayan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Hatipoğlu, "Yetişkinlerle yaptığımız Halk Günü toplantılarımızın benzerini çocuklarımızla başlattık. Bugün çocuklarımızın istek ve taleplerini dinledik. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların istek ve taleplerini önemsiyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızın gözlerindeki ışıltı bizleri umutlandırıyor. Tüm çocuklarımızın yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.





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