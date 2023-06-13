Tokat'ta restorasyonu tamamlanan tarihi hanın bir bölümü çocuk müzesi olarak hizmet verecek

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TOKAT (AA) - Tokat'ta restorasyonu tamamlanan Sulu Han'ın bir bölümü, çocuk müzesi olarak hizmet verecek.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sulu Han'da Valilik ile Belediye öncülüğünde restorasyon çalışması yürütüldü.

Vali Numan Hatipoğlu, Sulu Han Çocuk Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yılmaz Kılınç'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Hatipoğlu, Tokat Müzesi bitişiğindeki Sulu Han'da aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Sulu Han'ın giriş katında çocuk müzesi oluşturulduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Çocuklarımız buraya gelecekler. Kazı, restorasyon ve sikke basma dahil pek çok çalışmayı burada eğlenceli bir ortam içinde aynı zamanda da geçmişte neler yaşandığını görecek şekilde yapacaklar. Müzelerimizi gezecekler. Yine burada biz müze idari bölümlerini üst kata aldık. Alt katta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz Tarihi Derslerimizi Tarihi Mekanlarda İşliyoruz Projesi için de bir sınıf oluşturduk. Bunlarla birlikte tarihimizi yaşayan bir alan haline dönüştürmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu, Sulu Han Çocuk Müzesi'nin, Tokat'a, Tokatlı vatandaşlara ve çocuklara hayırlı olmasını diledi.





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