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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu

AA

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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