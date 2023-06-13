Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak etkili oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.





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