Niksar Belediyesinden Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisinde inceleme

TOKAT (AA) - Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ile teknik heyet, İzmir'in Karabun ilçesi Sulucadere bölgesinde bulunan Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi hakkında İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Özcan, bu yıl faaliyete alacakları Niksar Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi marifetiyle daha yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillerimize bırakmayı hedeflediklerini belirtti.



Bu amaçla İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve günlük 11 bin metreküp ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olan Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi'ni gezdiklerini anlatan Özcan, "17 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesis ziyaretimizde ileri biyolojik yöntemle arıtılan atık sular derin deniz deşarjı ile doğaya zarar vermeden bertaraf üniteleri ile koku giderim ve SCADA sistemlerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bizlere tesis gezisinde eşlik eden İZSU Genel Müdürlüğü teknik personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





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