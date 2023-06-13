Tokat'taki trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Salih Yıldırım'ın kullandığı 05 HP 174 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yapısan Tuğla kavşağında Taha Yasin Dikbaş idaresindeki 44 BS 643 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yıldırım ile aynı araçta bulunan Yunus Demirtaş araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yıldırım ve Demirtaş, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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