Tokat'ta doğadan topladıkları mantarı yiyen 3 kişi zehirlendi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Ormandibi köyünde ormandan topladıkları mantarları yiyen Ahmet, eşi Hayriye (59) ve gelini Fatma Öztekin (31), bir süre sonra rahatsızlandı.

Bu kişiler, çağrılan sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Öztekin bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne, Hayriye Öztekin ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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