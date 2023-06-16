Başçiftlik'te öğrencilere karneleri verildi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.
Başçiftlik İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki karne dağıtım törenine Kaymakam Serhat Bağcı, Belediye Başkanı Murat Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Amiri Serdar Bilgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, öğretmen ve öğrencilerle veliler katıldı.
Öğrencilere karnelerinin dağıtılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Tören sonrası öğrencilere kitap hediye eden Kaymakam Bağcı, tatillerini sistemli ve akıllı kullanmalarını, ders çalışmalarını ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.