Yeşilyurt ilçesinde 1549 öğrenci karne aldı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 1549 öğrenciye karneleri verildi.
Yunus Emre İlkokulu Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile öğrenciler ve velileri katıldı.
Cebeci, öğrencilerin mutlu ve güzel bir tatil yapmalarını dileyerek, "Bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönem açılışında beraber olmak dileğiyle hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.
Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.
Yeşilyurt ilçe genelinde 188 ana sınıfı, 435 ilkokul, 579 ortaokul, 347 lise olmak üzere 1549 öğrenci karne aldı.