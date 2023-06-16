Yeşilyurt ilçesinde 1549 öğrenci karne aldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 1549 öğrenciye karneleri verildi.

Yunus Emre İlkokulu Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile öğrenciler ve velileri katıldı.



Cebeci, öğrencilerin mutlu ve güzel bir tatil yapmalarını dileyerek, "Bol bol kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönem açılışında beraber olmak dileğiyle hepinize iyi tatiller diliyorum." dedi.



Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Yeşilyurt ilçe genelinde 188 ana sınıfı, 435 ilkokul, 579 ortaokul, 347 lise olmak üzere 1549 öğrenci karne aldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.