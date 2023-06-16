Tokat Belediye Plevnespor yoluna Semih Tokatlı ile devam edecek

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TOKAT (AA) - Futbolda, Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor'da teknik direktör Semih Tokatlı, gelecek sezon görev yapmayı sürdürecek.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor futbol takımı, yeni sezonda da teknik direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun da katıldığı imza töreniyle Tokatlı ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Eroğlu, "Semih hocamızla 2005 yılında şampiyonluk yaşamıştık. Sonrasında başka bir takıma gitmiş, hikayesi yarım kalmıştı. Kendisi Süper Lig'den Alanyaspor'dan takımımıza gelmişti. Şampiyonluğu elde ederek yeniden profesyonel lige yükselen futbol takımımızdaki başarımızın önemli aktörlerinden biri oldu. Yeni sezonda da hocamızla devam kararı aldık. Kendisine, ekibine güveniyoruz. Taraftarlarımızın da güvendiğini biliyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Tokatlı ise geçen sezon çok uyumlu ve başarılı bir sezon yaşayarak 3. Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, "Bu başarıda bütün Tokatlıların emeği var. Şehrimiz daha üst ligleri hak ediyor. İnşallah bu sene de oynadığımız başarılı futbolun üzerine koyarak yine taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.





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