Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, karne programına katıldı

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla karne törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ile Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi'nde düzenlenen karne programına katıldı.



Öğrencilere sınıflarında karnelerini veren Eroğlu, "Gençlerimizden beklentimiz çok yüksek. Onların geleceğin Türkiye'sinde çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum. Çocuklarımız ve bizler çok büyük medeniyetin mirasçılarıyız. Şiar edineceğimiz konu, medeniyetimizi dünyadaki teknolojik gelişmelere de ayak uydurarak, üretimlerimizi artırarak, kendimizi daha da geliştirerek geleceğe taşımak. Gençliğimize her dalda yapılacak işler konusunda güveniyoruz. Bütün çocuklarımıza güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Tatilde de eğlencelerinin yanı sıra kendilerini geliştirecek eğitimlere katılmalarını ve olmazsa olmazımız bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.



Eroğlu, hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diledi.





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