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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA

Tokat'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan sağanak sırasında bir evin çatısına düşen yıldırım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuruçay Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde Zekai Parlak'a ait 3 katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çatıdaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

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