Tokat'ta sağanak asfaltın sökülmesine neden oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ta etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde altyapıda hasar meydana geldi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak dolayısıyla caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Ardala Sokak ile Gaziosmanpaşa Bulvarı'nın kesiştiği bölge, suyun söküp taşıdığı asfalt parçalarıyla ulaşıma kapandı.

Kent merkezinden geçen Behsat Deresi'nin su seviyesinin de sağanağın ardından yükseldiği görüldü.

Tokat Belediyesi ekipleri, sağanak nedeniyle altyapıda oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı.



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