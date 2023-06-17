Tokat'ın Almus ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde sağanak etkili oldu.



İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



İlçeye bağlı Çevreli beldesi ile köylerde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, taşkın yaşandı.

Belediye ekipleri, sağanak nedeniyle yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.







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