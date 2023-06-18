Tokat'ta sağanak sonrası şimşekler geceyi aydınlattı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta etkili olan sağanağın ardından etkili olan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Kentte sağanak sonrasında çakan şimşekler, gökyüzünü ışıklandırdı.

Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.



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