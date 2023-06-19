Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu mahalle ziyaretlerini sürdürdü

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet mahallelerini ziyaret etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eroğlu, vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla düzenlediği mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.



Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet mahallelerini ziyaret eden Eroğlu, her iki mahallenin de kentsel dönüşüm alanı içinde yer aldığını belirtti.



Ziyaretlerde öncelikle mahallelerde tamamladıkları çalışmaları incelediklerini aktaran Eroğlu, "Bunun yanında mahallemizde var olan sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızı da ziyaret ederek taleplerini yerinde alıyoruz. Cami-i Kebir ve Hoca Ahmet mahallelerimiz aynı zamanda kentsel dönüşüm alanları. Bu bölgelere hizmetlerimizi götürüyoruz. Hem altyapı, hem üstyapı noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugünkü ziyaretlerimizde de nokta, nokta tespitler yapmaya gayret ettik. Bu mahallelerimizdeki gönlü güzel hemşehrilerimiz ile sohbet ettik. Bir taraftan da taleplerini aldık. İnşallah her bir talebi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.