Tokat'ta 30 ortaokul öğrencisi çocuk üniversitesinde eğitimlerine başladı

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TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen çocuk üniversitesi etkinlikleri başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamada, bu yılki etkinliklerin “Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim 2023' başlığıyla gerçekleştireceği duyuruldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 30 ortaokul öğrencisi, bir hafta süresince üniversitede çeşitli etkinliklere katılacak. Etkinlikler bilim, sanat, kültürel etkinliklerden oluşan toplam 11 alanda gerçekleştirilecek.



"Çocuk Üniversitesinde Eğlenceli Bilim 2023" etkinlikleri, ortaokula devam eden öğrencilere doğa, kültür, spor, sanat ve bilim etkinliklerini sevdirmek, çocukların bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin tecrübeler elde etmelerini sağlamak ve planlanan etkinliklerle çocuklarda gizli kalmış ilgi ve becerileri açığa çıkarmak amacıyla yapılacak.

"Değerler" temalı Tasarım, Artırılmış Gerçeklik, Benzerlik ve Uzunluk Ölçme, Müziğin Dünyasına Yolculuk faaliyetlerinin düzenleneceği etkinlikte, öğrenciler, TOGÜ kampüsünde bulunan Güneş Enerjisi Santrali, Kompost Üretim Merkezi, Ziraat Fakültesi Uygulama Bahçesi, Killik Rüzgar Enerji Santrali ve Almus Hidroelektrik Santraline de geziler gerçekleştirecek.

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