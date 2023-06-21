Tokat'tan evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı Kırıkkale'de yakalandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesindeki evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Almus ilçesinde bağlı Gümeleönü köyünde bir evden kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 150 gram altın ve 10 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve olay yeri inceleme ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda 3 kadının bölgede bohçacı kılığında yüzleri kapalı şekilde dolaştığı, gri renkli plakasız bir araç kullandıkları tespit edildi. Yapılan araştırmada, aracın M.G. isimli bir kadının adına kayıtlı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin Kırıkkale'de ikamet ettiği, aile fertlerinin hırsızlık ve bazı suçlardan sabıka kayıtları olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 7 altın yüzük, 2 altın kolye, 1 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını, 91 bin 450 lira ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Evden hırsızlığı gerçekleştirdiği değerlendirilen M.G. ve P.B. isimli kadınlar ile E.B. gözaltına alındı.





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