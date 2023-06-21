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Tokat'taki Ballıca Mağarası'nı 10 ayda 60 bini aşkın ziyaretçi gezdi

AA

Tokat'taki Ballıca Mağarası'nı 10 ayda 60 bini aşkın ziyaretçi gezdi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, 10 ayda 60 binden fazla kişi ziyaret etti.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yürütülen çevre düzenlenme çalışmaları için 13 Eylül 2021'de ziyarete kapatılmıştı.

Yapılan çalışmaların ardından geçen yıl ağustos ayında tekrar ziyarete açılan Ballıca Mağarası, aradan geçen 10 ayda 60 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Ballıca Mağarası alan kılavuzu Mehmet Ülkü, AA muhabirine, oluşum çeşitliliği açısından mağaranın çok zengin bir yapısı bulunduğunu söyledi.

Ballıca Mağarası'nın karstik bir mağara olduğunu belirten Ülkü, "Ülkemizde en yaygın mağaralar, karstik mağaralardır. Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyor, dikeyde ise 75 metre derinliğe ulaşılıyor." dedi.

Ballıca Mağarası'nın en büyük özelliğinin soğan sarkıtları olduğunu dile getiren Ülkü, "Soğan sarkıtları, ender görülen karstik yapılardır. Soğan sarkıtlarını daha çok yeni salonda, en son galerinin içinde görebiliyoruz. Soğan sarkıtlarıyla Ballıca Mağarası, göz dolduran bir mağaradır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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