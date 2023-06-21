Tokat Belediye Başkanı Eroğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarını değerlendirdi

TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentsel dönüşümle ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Cemalettin ve Seyit Necmettin mahallerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Eroğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelinde tedbir alma gereğini ortaya koyduğunu söyledi.



Kentte depreme yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Belediye Meclisinde imar ve afet araştırma komisyonu kurulduğuna işaret eden Eroğlu, "Tokat, deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bundan sonra bizim için en önemli gündem maddesi güvenli şehirler yapmak, güvenli yapılar oluşturmak. Bu bağlamda kentsel dönüşüm gerçekleştirmek. İnşallah bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın da direktifleriyle hamle başlatılacağını öngörüyoruz. Kentsel dönüşüme ihtiyaç olan noktalarda mahallelilerimizle değerlendirelim diyoruz, kentsel dönüşüm nasıl olur, nasıl yapılabilir noktasında. Ona göre yol haritası belirlemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümü önemsediklerini dile getiren Eroğlu, "Zaten ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ekiplerimizle hem Tokat'ın deprem haritasını çıkarma hem yapı stoklarıyla alakalı nasıl durumda olduğumuzu görmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Binalarımızın 99 öncesi, sonrası yapılma oranlarını tespit ediyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında yol haritamızı belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.







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