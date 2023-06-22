Erbaa Belediyesince Gençlik Konseri düzenledi

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TOKAT (AA) - Erbaa Belediyesince Gençlik Konseri'nin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi.



Özlem Başar, Erbaa Kent Orkestrası, Suat Ateşdağlı ve İkilem Grubu'nun katılımıyla yapılan konser öncesi konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yıl boyu sınav stresi yaşayan gençlerin yaz tatiline konserle başlamasını istediklerini söyledi.

Büyük coşkuyla gençlerin eğlendiğini dile getiren Karagöl, "Gençlerin mutluluğunu görmek, bizi ayrıca mutlu ediyor. Onlara sınavlar ve tatil için hediye verelim istedik. İyi eğlenceler diliyoruz." dedi.





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