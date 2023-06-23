Tokat'ta 24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında serinletiyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bulunan ve yaklaşık 24 metreden dökülen şelale, sıcak havalarda ziyaretçilerini serinletiyor.

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırlarındaki şelale, ilçe merkezine ise 7 kilometrelik mesafede bulunuyor.



Yeşillikler içindeki şelale, ağaçlarla çevrili kayalıktan yaklaşık 24 metreden dökülüyor. Tokat'ın en yüksek dağlarından 1916 rakımlı Akdağ eteklerinden doğan şelalenin suyu, döküldüğü yükseklikle serin klima etkisi oluşturuyor.

Şelalenin yakınında ise oturma grupları yer alıyor. Yaz aylarında ziyaretçi sayısı artan şelalede insanlar piknik yaparak serinliyor.

Köy sakinlerinden Celalettin Şahin, AA muhabirine, köylerinde böyle bir doğal güzellik olduğu için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade etti.

Yaz aylarında serinlemek isteyenleri köylerine davet eden Şahin, "Ocaklı Şelalesi'nin suyu, Tokat'ın en yüksek dağlarından birinden çıkıp buraya kadar ulaşıyor. Burada hem tarım arazilerini sulamak amaçlı kullanıyoruz, hem de doğal güzelliği insanlarımıza tanıtalım diye arazimizi mesire yerine çevirdik. Yazın sıcak günlerinde misafirlerimizi bekliyoruz, buyursunlar. Şelalenin varlığı ve rakımın yüksek olması burada insanlar için serinlik yaratıyor." diye konuştu.

Şehir dışından gelen Nurullah Çiçek de ailesiyle Ocaklı Şelalesi ve mesire alanına dinlenmek için geldiğini belirtti.

Çiçek, "Hava sıcak, nedense bugün daha bir sıcaktı, bunaltıcı bir hava vardı. Ailecek, misafirlerim de vardı, annem babam gelmişti. Ocaklı Şelalesi'ne gelelim, serinleyelim dedik." ifadelerini kullandı.





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