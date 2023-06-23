Tokat'ta otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

İbrahim Kurt idaresindeki 34 HS 8506 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Çerçi köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Zarife Kurt (47) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan sürücü İbrahim ile Ali, Özgür ve Deniz Kurt, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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