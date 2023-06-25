Tokat'ta tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Zile ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Minareisağır Mahallesi'ndeki bir bağ evinde Kürşat Sefa Altunten (30) ile K.Y. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden otomobiliyle ayrılan K.Y, yolda yürüyen Altunten ile karşılaştı. K.Y, otomobilinde bulunan av tüfeğiyle Altunten'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Altunten, kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



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