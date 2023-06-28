Belediyeden Vatandaşa Kurban Kesim Hizmeti

TOKAT (AA) – Tokat Başçiftlik Belediyesince mezbahanede vatandaşlara kurban kesim hizmeti veriliyor.
Kurban sahipleri tarafından canlı olarak getirilen hayvanlar kesilerek hisse sahiplerinin evlerine servisle götürülüyor.
Kurban sahipleri mezbahane yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekliyor.
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 3 yıl önce hizmete açtıkları mezbahanenin bölgeye hizmet verdiğini dile getirerek, "Mezbahane yapılmadan önce her Kurban Bayramı'nda çevre kirliliği ve kötü koku oluşurken, mezbahanenin hizmete açılmasıyla bu sıkıntılardan da kurtulduk. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun." dedi.