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YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybetti

AA

YTB Personel Daire Başkanı Volkan Duman Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybetti

TOKAT (AA) - Tokat'ın Pazar ilçesindeki trafik kazasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38) yaşamını yitirdi.

Ankara'dan bayram ziyareti için memleketi Tokat'a gelen Volkan Duman'ın kullandığı 06 VPD 60 plakalı otomobil, Ovayurt köyü içerisinde bulunan dereye düştü.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Duman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Duman'ın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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