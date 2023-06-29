YTB Personel Daire Başkanı Duman, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TOKAT (AA) - Trafik kazası sonucu 38 yaşında hayatını kaybeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman'ın cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.

Duman'ın Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Ali Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Duman'ın cenazesi, Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Duman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, YTB Başkanı Abdullah Eren, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'dan bayram ziyareti için memleketi Tokat'a gelen evli ve bir çocuk babası Volkan Duman'ın kullandığı otomobil, dün Pazar ilçesi Ovayurt köyünde dereye düşmüş, Duman olay yerinde yaşamını yitirmişti.



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