Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü ile römorkunda bulunan 14 kişi yaralandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Mert Telli idaresindeki 55 H 5821 plakalı traktör, ilçeye bağlı Alacabal Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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