Tokat'ta iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.A'nın kullandığı 60 AAE 795 plakalı hafif ticari araç, Ayvaz Mahallesi Hızır Sokak'ta R.Ç. idaresindeki 34 KYF 78 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Z.Ç. ve B.Ç. yaralandı.

Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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