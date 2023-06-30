Bayram ziyareti dönüşü otomobil uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağ kalçadan bacağa vuran ağrı neden olur?

Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TOKAT (AA) - Tokat'ta, bayram ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Çat beldesindeki akrabalarına, dün ziyarete giden Yücel Yılmaz (45) ile Hamdi (46) ve eşi Şerife Yıldız (41), ziyaretin ardından Yılmaz'ın kullandığı 60 BD 404 plakalı otomobille kent merkezine dönmek üzere yola çıktı.

Yakınlarından bir daha haber alamayan akrabaları, çevrede arama gerçekleştirdi, ancak sonuç alamadı.

Kayıp ihbarında bulunulması üzerine, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Kızılöz köyü yakınlarında yol kenarında araç parçalarına ulaşıldı.

Bölgede yoğunlaştırılan ve yaklaşık 19 saat süren arama çalışmaları sonucunda otomobilin yaklaşık 250 metrelik uçurumun dibinde olduğu anlaşıldı.

Aracın yanına inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yücel Yılmaz ve Hamdi Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Şerife Yıldız ise AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şerife Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.