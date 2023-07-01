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Tokat'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA

Tokat'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Denizhan Şahin'in (32) bıçaklanarak ve tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili aranan M.K.E'nin çocukları H.E. (17) ve A.E. (16) ile ağabeyi Selim E, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, M.K.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay günü M.K.E'nin ağabeyi Selim E'nin, Şahin'i kardeşinin bulunduğu yere götürdüğü, burada M.K.E'nin pompalı tüfekle Şahin'e ateş ettiği, H.E'nin ise sırtından bıçakladığı belirlendi.

Tokat'ta 29 Haziran'da M.K.E, aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'e tüfekle ateş etmiş, oğlu ise bıçaklamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin kurtarılamamıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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