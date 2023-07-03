TOGÜ 31'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) 31'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.



Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin kuruluş yıldönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz, mesajında, TOGÜ'nün 31 yılı geride bırakmasına şahitlik etmekten kıvanç ve mutluluk duyduklarını belirterek, "3 Temmuz 1992 yılında kurulan üniversitemizin başarı ve gelişim öyküleri ile dolu 31 yılı geride kaldı. Üniversitemizin değerli akademisyenleri, çalışanları, öğrencileri, mezunları, mensupları ve tüm paydaşlarımızı bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Toplam, 17 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile hizmet veren TOGÜ'de, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 31 bin 858 öğrenci eğitim gördü. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının 3 bin 212 olduğu üniversitede, toplamda bin 533 akademisyen ve 2 bin 40 idari personel görev yapıyor.





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