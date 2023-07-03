TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde içesinde, çok sayıda türde tatlı su balığını barındıran Almus Baraj Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi.
Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Almus Baraj Gölü'nde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında getirilen av yasağına uymayanlar hakkında 1155 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
1 Temmuz itibariyle Almus Baraj Gölü'nde av yasağının bittiği bildirilen açıklamada, "Unutmayalım balıkçılığın sürdürülebilir olması için kurallara bağlı avcılığa dikkat etmeliyiz." uyarısında bulunuldu.