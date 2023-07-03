Tokat'ta otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı teslim oldu

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TOKAT (AA) - Tokat'ta otogarda otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurup kaçan M.K.E. avukatıyla Tokat Emniyet Müdürlüğüne geldi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim olan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili gizlilik kararı alındığı öğrenildi.



Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 29 Haziran'da Denizhan Şahin'in (32) bıçaklanıp, pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı M.K.E'nin çocukları H.E. (17) ve A.E. (16) ile ağabeyi Selim E, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.K.E. olayın ardından kaçmıştı.



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