TOGÜ’de haziranda 49 bin 459 kişi sağlık hizmeti aldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, haziran ayında 49 bin 459 hasta sağlık hizmeti aldı.

TOGÜ Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında 31 bin 540 hasta polikliniklerde muayene hizmeti alırken erişkin ve çocuklarda acil muayene hizmeti alan hasta sayısı 10 bin 644 olarak belirtildi. Bin 201 hasta ise Üniversite Hastanesinde ameliyat oldu. Haziran ayında Üniversite Hastanesi yoğun bakımında 392 hasta yatarken 2 bin 645 hasta serviste yatan hasta olarak kaydedildi. Bu verilere göre Üniversite Hastanesinde tüm alanlarda toplam 49 bin 459 hasta sağlık hizmeti aldı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, “Üniversitemiz eğitim öğretimin yanı sıra bölgesine yüksek katkı sağlıyor. Hem sağlıkta hem de diğer alanlarda yükselen bir başarı grafiği var. Haziran ayı istatistiklerini değerlendirdiğimizde hastanemizin nitelikli sağlık hizmeti nedeniyle Tokat ve bölgesinde hastalar tarafından yoğun olarak tercih edildiğini görüyoruz. Donanımlı ve alanında uzman sağlık personeli üniversitemizde görev yapıyor. Sağlık hizmetinde standartlarımızı giderek daha da yükselecek” diye konuştu.

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