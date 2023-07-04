Tokat'ta bir kişinin öldürülmesine ilişkin aranırken teslim olan zanlı tutuklandı

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TOKAT (AA) - Tokat'ta, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranırken polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Denizhan Şahin'in (32) bıçaklanarak ve tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili aranan ve dün avukatıyla Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Murat Kaan E'nin (40) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 29 Haziran'da Denizhan Şahin'in (32) bıçaklanıp, pompalı tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili aranan Murat Kaan E'nin çocukları H.E. (17) ve A.E. (16) ile ağabeyi Selim E, 1 Temmuz'da gözaltına alınıp daha sonra tutuklanmıştı.





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