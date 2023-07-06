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        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:45
        Tokat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serhat Yavuz yönetimindeki 34 BZ 8290 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşakta Halil Altunoğlu (69) idaresindeki 60 ACL 751 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

        Görüntüde, kavşaktan geçmeye çalışırken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düşmesi yer alıyor.

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