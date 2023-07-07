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        Tokat'ın yüksek kesimlerinde ot hasadına başlandı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kışlık hayvan yiyeceği olarak kullanılmak üzere ot hasadına başlandı.

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:51
        Tokat'ın yüksek kesimlerinde ot hasadına başlandı

        TOKAT (AA) - Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kışlık hayvan yiyeceği olarak kullanılmak üzere ot hasadına başlandı.

        Son aylarda yağışların etkili olmasıyla verimli bir sezon yaşayan çiftçiler, ot hasadından memnun.

        İlçede çiftçilik yapan Yusuf Demir, geçen yıl kurak bir mevsim yaşadıklarını belirterek, "Hayvanların ihtiyacı olan kışlık otu değişik bölgelerden temin etmek zorunda kaldık. Bu sene yağış bol oldu, ihtiyacımız olan otu balya yapıp depoladık. Elimizde kalan ihtiyaç fazlasını da satışa çıkardık." dedi.

        Demir, ot balyasının 70 ila 80, yonca balyasının da 90 ila 100 lira arasında alıcı bulduğunu kaydetti.

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